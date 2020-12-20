İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?

Kar yağışları başladı. Ülkenin birçok yeri beyaz örtü ile serildi. Bugün de Meteoroloji birçok il için uyarıda bulundu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar kendi illerinde kar yağışını ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uydu görüntüleri incelenip son 10 güne bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yapışı beklenmiyor.