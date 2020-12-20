MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?
ABONE OL
20.12.2020 - 10:43 |

İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?

Kara kış etkisini birçok ilde göstermeye başladı. Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı geliyor. Üç büyük ilde yaşayanlar da bulundukları ilde kar yağışının hangi tarihte yağacağını araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?

Kar yağışları başladı. Ülkenin birçok yeri beyaz örtü ile serildi. Bugün de Meteoroloji birçok il için uyarıda bulundu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar kendi illerinde kar yağışını ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Uydu görüntüleri incelenip son 10 güne bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yapışı beklenmiyor.

Son dakika... İzmir'de koronaya karşı filtre sistemi! 7 aydır kimseye bulaşmadıGelen son dakika haberine göre; İzmir'de doktorlar, koronavirüslü hastalara müdahale sırasında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltan bir filtre sistemi geliştirdi. 7 ay boyunca sistemi kullanan hiçbir sağlık çalışanında virüse rastlanmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'İmdat' diye bağırmaya başladı! Maske takılmak istenince...

'İmdat' diye bağırmaya başladı! Maske takılmak istenince...

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu!

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet