20.12.2020 - 10:43 |
İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?
Kara kış etkisini birçok ilde göstermeye başladı. Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı geliyor. Üç büyük ilde yaşayanlar da bulundukları ilde kar yağışının hangi tarihte yağacağını araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar ne zaman yağacak?
Kar yağışları başladı. Ülkenin birçok yeri beyaz örtü ile serildi. Bugün de Meteoroloji birçok il için uyarıda bulundu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar kendi illerinde kar yağışını ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar...
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Uydu görüntüleri incelenip son 10 güne bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yapışı beklenmiyor.
Son dakika... İzmir'de koronaya karşı filtre sistemi! 7 aydır kimseye bulaşmadıGelen son dakika haberine göre; İzmir'de doktorlar, koronavirüslü hastalara müdahale sırasında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltan bir filtre sistemi geliştirdi. 7 ay boyunca sistemi kullanan hiçbir sağlık çalışanında virüse rastlanmadı.