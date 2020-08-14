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14.08.2020 - 09:01 | | AA

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı yakınlarında 2017 yılında gerçekleşen helikopter kazasının raporunu tamamladı.

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığınca hazırlanan rapora ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10 Mart 2017'de Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı yakınlarında yaşanan helikopter kazasına ilişkin "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere hazır hale getirildi.

Sikorsky tipi helikopter LTBA-Bozüyük VFR uçuşu için 08.16'da kalkmasının ardından 08.20'de Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı yakınlarında düşmüştü.

Kaza sonucu hava aracında bulunan 2'si mürettebat ve 5'i yolcu olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İlgili kişi ve kurumlar söz konusu raporu incelemek için bakanlığa başvurabilecek.

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