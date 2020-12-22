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22.12.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul için su tasarrufu çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.

İstanbul için su tasarrufu çağrısı
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İmamoğlu, İSKİ’de düzenlenen kuraklık toplantısında yaptığı açıklamada su sıkıntısı gibi acil sorunların çözümüyle ilgili bir eylem planı hazırlayacaklarını ve bazı projeler geliştireceklerini kaydetti.

İmamoğlu, “Ne yazık ki ülkemiz kurak bir sezon geçiriyor. Geçen yıl da benzer bir kuraklığı yaşadık. Şehirlerimiz, bu anlamda ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. İstanbul da bunlardan birisi” dedi.

İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulunan İmamoğlu, “Musluktan gereksiz yere suyu akıtmamak gibi aslında birçok prensibi var. Biz, ailelerden evlerinde dikkat etmelerini özenle istirham ediyoruz” dedi.

Gazetecilerin, “Sayıştay’ın İBB 2019 yılı denetim raporunda annelere verilen ücretsiz ulaşım kartı, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim yardımı ve Halk Süt’ün doğrudan alım yoluyla ihalesiz bir şekilde dağıtılması mevzuata aykırı bulundu. Bu uygulamalar sona mı erecek?” sorusuna İmamoğlu, şu yanıtı verdi: “Kesinlikle sona ermeyecek. Sayıştay, saygın bir kuruluştur ama bazen, bazı mevzuatlarla ilgili düşünceleri de güncellemelidir. Kanuni bir sıkıntı olduğunu asla düşünmüyoruz. Biz, bu kentin geçim sıkıntısı olan ailelere destek vermeye devam edeceğiz.”              

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