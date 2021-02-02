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02.02.2021 - 09:02 | | DHA

İstanbul Valiliği: 98 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınanlardan 98 kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği: 98 kişi serbest bırakıldı

Valilikten yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i,

İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

 

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