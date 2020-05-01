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01.05.2020 - 16:42 |

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs konseri

İstanbul Valiliği'nin organize ettiği "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü özel konseri" yerin 70 metre altında metro inşaat alanında düzenlendi. Ünlü sanatçı Kıraç’ın konser verdiği inşaat alanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs konseri

İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamasında “El ele veriyor emek veriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm İşçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü tebrik ediyorum. Sesimizin sözümüzün sizlere ulaşmasını sağlayan tüm radyo ve televizyonlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili Kıraç’a kulak verelim. Kalın sağlıcakla…” ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada ise, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu sene evlerimizde karşılıyoruz. İşçi kardeşlerimize ve ailelerine 1 Mayıs coşkusunu bir nebze yaşatmak için İstanbul Valiliği olarak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için özel bir konser düzenliyoruz. Baharı yaşadığımız ama pandemi nedeniyle alınan tedbirlere uyarak sokağa çıkılmayan bu gün, işçilerimize bir moral olması için gerçekleştirdiğimiz konserimizi açık alanda değil, yerin 70 metre altında ve en zor şartlarda çalışılan metro inşaatı alanında, Gayrette-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda gerçekleştireceğiz. Sevgili Kıraç, Gayrettepe İstasyonu çalışma alanında kısa bir konser ile bizlerle birlikte olacak." denildi.

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