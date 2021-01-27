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27.01.2021 - 05:08 | | AA / İHA

İstanbul'a çok yakın! Beyaza büründü

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek?

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede yollarda su birikintisi oluşturdu. Su birikmesi nedeniyle Güney Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Lodosun karayele çevirmesiyle hava sıcaklıklarındaki ani düşüş önce Balkan sınırındaki köylerde daha sonra da kent merkezinde sağanağı kara dönüştürdü.

Özellikle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri uluslararası kara yolunun kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbula çok yakın Beyaza büründü

 

İstanbula çok yakın Beyaza büründü

İstanbula çok yakın Beyaza büründü

İstanbula çok yakın Beyaza büründü

HAVA SICAKLIĞI -4 DERECE

Balkanlardan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yollar karla kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu. Özellikle Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı.

Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.

Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.

Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti.

İstanbula çok yakın Beyaza büründü

İstanbula çok yakın Beyaza büründü

İstanbula çok yakın Beyaza büründü

İSTANBUL'DA KAR ÖĞLEDEN SONRA ETKİLİ OLACAK

AKOM verilerine göre bugün öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk havanın Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hızla soğuyan hava nedeni ile kent genelinde karla karışık yağmur; şehir merkezi dışında kalan Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos bölgelerde ise hafif kar yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor.

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