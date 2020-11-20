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20.11.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul’a yeni 300 metrobüs

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 300 metrobüs alımı için 90 milyon euro dış borcu onayladı.

İstanbul’a yeni 300 metrobüs
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

 

İBB Meclisi’nin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mecliste İBB bütçesinin yanı sıra bazı gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından sunulan gündem maddesine göre, İETT’nin 2021 yatırım programı taslağında bulunan yüksek kapasiteli 300 yeni metobüs alımında kullanılmak üzere 90 milyon euro dış borçlanma için yetki talep edildi. Gündem maddesi komisyondan geldiği gibi oy birliğiyle kabul edildi. 28 milyar 900 milyon TL olarak belirlenen İBB’nin 2021 bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

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