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26.06.2020 - 23:05 | | DHA

İstanbul'da 5 bin polisle 'Huzur Denetimi'

İstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/6" gerçekleştirildi.

İstanbul'da 5 bin polisle 'Huzur Denetimi'

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Denetimleri'nin 6'ıncısı bu akşam yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere; Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlar Müdürlüğü, Motosikletli Yunus Timleri, Gece Kartalları, Deniz Liman Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden 5 bin polis katıldı. Polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetimler denizde teknelere yönelik olarak da gerçekleştirildi. 

KADIKÖY'DEKİ DENETİMLER

Kadıköy Pazaryolu Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri de denetimlere destek verdi. Ekipler, cadde üzerinden geçen ve şüpheli görülen araçları ve ticari taksileri didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Öte yandan polis helikopteri de denetime havadan katılırken hassas burunlu narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı. 

Fatih Millet Caddesi, Beyoğlu Taksim Meydanı ve Sarıyer'de oluşturulan denetim noktalarında da şüpheli bulunarak durdurulan araçlar teke tek aranıp içindekiler kimlik kontrolünden geçirildi, üstleri arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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