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21.11.2020 - 12:18 | | AA

İstanbul'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların çoğu evde kalmayı tercih etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları belirli saatlerle sınırlanan 65 yaş ve üzerindeki bazı vatandaşlar, kentteki kötü hava koşulları nedeniyle evde kalmayı tercih etti.

İstanbul'da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların çoğu evde kalmayı tercih etti

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce 12 Kasım'da alınan karar doğrultusunda her gün 10.00­-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, yeni tedbirler kapsamında bugünden itibaren 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkma serbestliği bulunan 65 yaş ve üzerindeki birçok vatandaş, kentte yağışlı ve soğuk havanın etkili olması nedeniyle evde kalmayı tercih etti.

Bazı yaşlıların ise yakınlarının yardımıyla parklarda yürüyüş yaptığı görülürken, bazı yaşlılar da maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Eyüp Sultan Camisi avlusu ve türbede dua etti. Kentte, diğer hafta sonlarına göre kalabalığın az olduğu görüldü. Öte yandan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında lokantalar, restoran ve pastaneler ve kafeler müşteri almayıp paket siparişleri kabul ederken, birçok işletmede de sandalyelerin toplandığı görüldü.

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