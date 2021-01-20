MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da büyük panik! Son anda kurtardılar
ABONE OL
20.01.2021 - 12:47 | | İHA/DHA

İstanbul'da büyük panik! Son anda kurtardılar

İstanbul Fatih’te bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında mahsur kalanlar son anda kurtarıldı. Yangınla beraber patlamanın meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Fatih'te 2 katlı bina alevlere teslim oldu
Fatih'te 2 katlı bina alevlere teslim oldu
Fatih'te 2 katlı bina alevlere teslim oldu
Haberin Tüm Fotoğrafları

Yangın, İstanbul Fatih Saraç İshak Mahallesi Hamam Çıkmazı Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın ikinci katında yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken 3 kişi içeride mahsur kaldı. Yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek içeride yaşayan kişileri dışarı çıkardı. Mahsur kalan 3 kişiden 2’si dumandan etkilenirken 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni çalışmaların ardından belli olacak.

 “İLK BAŞTA CAMLAR PATLADI”

Yanan binanın yanındaki bir dükkanda çalışan vatandaş, “Bize çıkmamızı söylediler. Çıktığımızda yavaş yavaş yanıyordu. İtfaiyeyi aradık, itfaiye geldi. İlk başta camlar patladı. 2-3 dakika geçti. Bir patlama daha oldu. Bir anda patlayınca herkes dışarı kaçtı. Biz yan tarafta çalışıyoruz. Biz aşağı inerken patlama oldu” dedi.

Merdivenden kızak yaptılar, aracın arkasına bağlayıp doyasıya eğlendilerSivas’ın Zara ilçesinde merdivenden yaptıkları kızağı arabanın arkasına bağlayıp kayan gençler doyasıya eğlendiler.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekçi sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Bekçilik sınav sonuçları tarihi belli mi?

Bekçi sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Bekçilik sınav sonuçları tarihi belli mi?

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Milyonlarca kadına erken emeklilik fırsatı!

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Ölümlerin nedeni aşı mı? Uzman isim açıkladı

Yasak aşk cinayetinde kadın ve sevgilisine müebbet hapis

Yasak aşk cinayetinde kadın ve sevgilisine müebbet hapis

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet