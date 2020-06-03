İstanbul'da kaçak silah atölyesine baskın

Operasyon İstanbul Organize Polisi tarafından düzenlendi. Yasa dışı olarak silah üreten şebekelere yönelik çalışma yapan Silah Kaçakçılığı Büro Ekipleri, Başakşehir Organize Sanayi Sitesin'de bir adreste kaçak silah üretimi yapıldığını belirledi.

Takibe alınan torna atölyesi görünümündeki adrese baskın düzenleyen ekipler yaptığı aramalarda, satışa hazır halde üretimi tamamlanmış 4 adet silah ve çok miktarda şarjör ele geçirdi.

Savcılık kararıyla baskın yapılan adreste ele geçen malzemelere el koyan polis, iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Polisin adresteki arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.