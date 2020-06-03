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03.06.2020 - 15:21 | | Ferit ZENGİN / İSTANBUL

İstanbul'da kaçak silah atölyesine baskın

İstanbul Başakşehir’de sanayi sitesi içerisinde faaliyet gösteren bir torna atölyesi silah imalathanesi çıktı. Polisin baskın yaptığı atölyede yapımı tamamlanmış 4 silah ile yüklü miktarda silah malzemesi ele geçirildi.

İstanbul'da kaçak silah atölyesine baskın

Operasyon İstanbul Organize Polisi tarafından düzenlendi. Yasa dışı olarak silah üreten şebekelere yönelik çalışma yapan Silah Kaçakçılığı Büro Ekipleri, Başakşehir Organize Sanayi Sitesin'de bir adreste kaçak silah üretimi yapıldığını belirledi.

Takibe alınan torna atölyesi görünümündeki adrese baskın düzenleyen ekipler yaptığı aramalarda, satışa hazır halde üretimi tamamlanmış 4 adet silah ve çok miktarda şarjör ele geçirdi.

Savcılık kararıyla baskın yapılan adreste ele geçen malzemelere el koyan polis, iş yeri sahibini gözaltına aldı.

Polisin adresteki arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

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