İstanbul’da kapı çaldılar

“Koronavirüs risk taraması”nı kullanan hırsızlık çetelerinin, İstanbul’da kapısını çaldıkları bazı adreslerde hırsızlık denemesi yaptığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’ndan geldiklerini ve virüs taraması yapacaklarını söyleyerek bazı adreslere giden şebekelerin, durumdan şüphelenip polisi arayan ev sahiplerinin ihbarı sonrası ortadan kaybolduğu belirlenirken, emniyet birimleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilleri de vatandaşları uyardı. Yetkililer, test bilgilendirmelerinin sadece ALO 184 üzerinden yapıldığına dikkat çekti.