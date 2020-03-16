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16.03.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

İstanbul’da kapı çaldılar

Salgını fırsata çevirerek fiyatları artıran ve bazı ürünleri karaborsaya düşüren market ve işyerlerinin ardından son günler de bir de korona taraması yalanıyla hırsızlığa soyunanlar türedi.

İstanbul’da kapı çaldılar
FERİT ZENGİN İstanbul

 

Koronavirüs risk taraması”nı kullanan hırsızlık çetelerinin, İstanbul’da kapısını çaldıkları bazı adreslerde hırsızlık denemesi yaptığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı’ndan geldiklerini ve virüs taraması yapacaklarını söyleyerek bazı adreslere giden şebekelerin, durumdan şüphelenip polisi arayan ev sahiplerinin ihbarı sonrası ortadan kaybolduğu belirlenirken, emniyet birimleri ve Sağlık Bakanlığı yetkilleri de vatandaşları uyardı. Yetkililer, test bilgilendirmelerinin sadece ALO 184 üzerinden yapıldığına dikkat çekti.

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.
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