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19.11.2020 - 09:18 | | DHA

İstanbul’da maske ve sigara denetimi!

İstanbul Avcılar’da son günlerde görülen artış nedeniyle ek önlemlerin alındığı koronavirüs ile mücadelede denetimlere ağırlık verildi.

İstanbul’da maske ve sigara denetimi!

İstanbul Valiliği’nin Avcılar’da belirlediği sigara içme yasağı getirilen araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi’nin başında görevlendirilen ekipler özellikle iş çıkış saatlerinde sıkı denetim yapıyor. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlarla koronavirüse karşı alınan önlemleri hatırlatarak bunlara uyulması yönünde çağrılarda bulundu.

Ekipler uyarıların ardından sigara içen ve maske takmayan kişiler hakkında işlem yaptı. Dün akşam saatlerinde sağanak yağmurda Marmara Caddesi’nde sigara içerek yürüyen veya maskesiz dolaşanlar hakkında tutanak tutuldu.

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