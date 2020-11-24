İstanbul'da şok manzara! Akın ettiler

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, dün Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti. Tüm uyarı ve yasaklara rağmen bugün Galata Köprüsü’ndeki yoğunluk şaşkınlık yarattı.

Galata Köprüsü üzerinde balık tutmaya gelen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymazken, köprü üzerindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Türkiye'de koronavirüse yakalanan kişi sayısı her geçen gün artarken, tüm uyarılara rağmen vatandaşlar bazı etkinliklerden vazgeçmiyor. Olta balıkçılarının vazgeçilmez noktalarından Galata Köprüsü dün gece de yoğun günlerinden birini yaşadı. Artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen bazı vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafesiz balık tuttuğu görüldü. Kovalarını dolduran amatör balıkçıların bazıları ise bu kurallara harfiyen uydu. Galata Köprüsünde oluşan insan yoğunluğu ise, kameralara yansıdı. Tüm uyarılara rağmen vatandaşların umursamaz halleri ise pes dedirtti.