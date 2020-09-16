İstanbul'da toplu taşıma denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşımla ilgili yeni kararlar alındı. Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklanırken otobüs ve metrobüslerde oturan yolcu kapasitesinin yüzde 30'u kadar ayakta yolcu alınırken metro ve tramvaylarda ise kapasitenin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu alınabileceğine karar verildi.

Karar kapsamında İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde toplu taşımaya yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada toplu taşıma araçlarının fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi.

İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

KADIKÖY'DE AYAKTA YOLCU DENETİMİ

Kadıköy'de toplu taşıma ve ticari araçlara korona virüs denetimi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı C Bölge Ekipleri’nce toplu taşıma ve ticari araçlara gerçekleştirilen denetimde, bazı otobüslerin kural ihlali yaptığı görüldü.

BİR GÜNDE 2 CEZA YEDİ, YOLCULARI İNDİRMEDEN KAÇTI

Sabah saatinde ilk ceza yedikten sonra akşam saatinde de denetime takılan Samet G. yolcu fazlalığında dolayı tekrardan 3 bin 189 TL idari para ceza kesildi. Bu duruma sinirlenen şoför yolcuları indirmeden kaçtı. Bunun ardından polis ikazına uymayan Samet G’ye 288 TL’lik bir ceza daha para cezası kesildi.

"O KADAR KALABALIK Kİ KORONA'YA YER KALMADI"

Kuralların ciddi anlamda ihlal edildiği otobüslerde yolcular otobüs şoförlerine tepki gösterirken, otobüs şoförleri de yolculardan şikayetçi oldu. Özellikle iş saatlerinde yoğunluğun olduğu dile getiren vatandaşlar seferlerin az olduğunu söyledi. Bir vatandaşın, “O kadar kalabalık ki korona ya yer kalmadı” söylemesi dikkat çekti.

"BİZ BİNMEYİN DİYORUZ DİNLEMİYORLAR"



Otobüs şoförleri “Biz binmeyin diyoruz dinlemiyorlar” bizi dinlemiyor demesi dikkat çekti. Aynı durumdan dolayı zorluk yaşadıklarını ifade eden bir sürücü, “Almasak ortadan, arkadan, biniyorlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Söylüyoruz ama dinlemiyorlar” şeklinde konuştu.