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23.12.2020 - 17:30 |

İstanbulkart / akbil hes kodu eşleştirme - tanımlama nasıl yapılır? İstanbulkart / akbil hes kodu kayıt yükleme linki : kisisellestirme.istanbulkart.istanbul

İstanbulkarta (akbile) hes kodu eşleştirme - tanımlama işlemi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan akbil hes kodu yükleme işlemleri 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresi üzerinden yapılıyor. İstanbulkartınıza yani akbilinize hes kodu yüklemek için T.C kimlik numaranız, Ad, soyadınız, doğum tarihiniz, istanbulkart üzerinde bulunan kart numaranız ve hes kodu bilgilerinizi girmeniz isteniyor. İşte Akbil hes kodu yükleme ekranı...

İstanbulkart / akbil hes kodu eşleştirme - tanımlama nasıl yapılır? İstanbulkart / akbil hes kodu kayıt yükleme linki : kisisellestirme.istanbulkart.istanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara bilgilendirme mesajı iletilmeye devam ediyor. İstanbulkarta hes kodu yükleme işleminde son gün 15 Ocak. 15 Ocak'tan sonra hes kodu yüklenmemiş istanbulkartlarla yani akbillerle yolculuk yapılamayacak. Peki İstanbulkart hes kodu eşleştirme - tanımlama nasıl yapılır? İşteAkbil hes kodu yükleme ekranı

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEME NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

T.C. kimlik numarası, ad, soyadı, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası, telefon numarası ve HES kodu girilmesi isteniyor. Ardından ekranın devamında yer alan işaretlenmesi gereken butonlar onaylandıktan sonra 'kaydet' butonuna basmanız yeterli oluyor.

İSTANBULKART HES KODU EKLEME SÜRESİ SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkarta hes kodu ekleme işleminde son gün 15 Ocak.

İBB'DEN BİLGİLENDİRME MESAJI

"Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkartı'nızla HES kodunuzu eşleştirin yolda, durakta kalmayın."

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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