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15.01.2021 - 13:01 |

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu ekleme linki

İstanbulkarta hes kodu eşleştirme işlemi 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresi üzerinde yer alan bilgileri girerek tamamlanıyor. İstanbulkartınızın üzerinde yazan numarayı sisteme girmek en önemli noktası. Fakat bazı kartların üzerinde numaralar yazmıyor. O kart sahipleri ise kartlarının arkasında bulunun'04...' ile başlayan numarayı sisteme girmeleri gerekiyor.

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu ekleme linki

16 Milyon İstanbullu'nun uyması gereken yeni koronavirüs kurallarından biri de İstanbulkarta hes kodu eşleştirme işlemi. Böylelikle risk altında olan vatahndaşlar toplu taşıma kullanamayacak. Bugünün son gün olması nedeniyle işlemi tamamlamak isteyenler, İstanbulkart hes kodu eşleştirme - tanımlama nasıl yapılır, zorunlu mu? sorusunu araştırıyor. Sabahın ilk ışıklarından bu yana büyük ilgi gören İstanbulkarta hes kodu ekleme işleminde kontrol etmek isteyen vatandaşlar da bulunuyor. Kartına hes kodu eklemiş fakat bugün son gün olması nedeniyle emin olmak isteyenler de İstanbulkart hes kodu kontrolü sorgulama araması yapıyor.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME - TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

İstanbulkartınıza hes kodu eklemek için öncelikle 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' adresine girmeniz gerekiyor. Ardından İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız.

İSTANBULKARTA HES KODU EKLEMEK İÇİN İSTENEN BİLGİLER

TCKN

Ad

Soyad

Doğum Tarihi

Mail Adresi

Kart Numarası

Telefon Numarası

Hes Kodu

İSTANBULKARTA HES KODU EŞLEŞTİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir İstanbulkart hes kodu ekleme linki

İSTANBULKARTA HES KODU EŞLEŞTİRME ZORUNLU MU?

İstanbulkarta hes kodu ekleme işlemi zorunlu. Aksi takdirde toplu taşıma kullanamazsınız.

İSTANBULKART HES KODU EKLEME NE ZAMANA KADAR?

İstanbulkarta hes kodu eşleştirme işlemi yarın sona eriyor. İBB'nin de belirttiği gibi 15 Ocak tarihinden sonran hes kodu eklemeyen İstanbulkart ile yolculuk yapılamayacak

İSTANBULKART HES KODU KONTROLÜ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İstanbulkartınıza hes kodu yüklediyseniz ve bunun kontrolünü sağlamak istiyorsanız aynı link üzerinden bilgilerinizi girerek aynı kart numarasına onay vermediği taktirde İstanbulkartınza hes kodu yüklendiğinden emin olabilirsiniz. Her kart bir kez onay işleminden geçer. Hiç onay almayan kartların yetkili yerlere müracaat etmeleri gerekir.

İSTANBULKARTTA NUMARA OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Bazı İstanbulkartların üzerinde numaralar yazmıyor. O kart sahipleri ise kartlarının arkasında bulunun'04...' ile başlayan numarayı sisteme girmeleri gerekiyor.

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