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15.01.2021 - 11:22 |

İstanbulkarta hes kodu yüklemede son gün! İstanbulkart hes kodu için istenen bilgiler

Uzun süredir devam eden İstanbulkarta hes kodu yükleme işlemi bugün sona eriyor. Bugün istanbulkartına hes okdunu eklemeyen vatandaşlar artık toplu taşıma kullanamayacak. Zorunlu olan İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İşte İstanbulkart hes kodu ekleme sayfasındaki adımlar...

İstanbulkarta hes kodu yüklemede son gün! İstanbulkart hes kodu için istenen bilgiler

İstanbulluları yakından ilgilendiren Koronavirüse karşı alınan yeni önlemin uygulanmasına günler kaldı. İstanbulluların toplu taşıma kullanabilmesi için olan İstanbulkartlarına, hes kodu yüklenecek. Her vatandaş kendi istanbulkartına yine kendi hes kodunu yükleyecek. Böylelikle hem herkes için hem de kendi için salgına karşıa güvenli bir yolculuk yapacak. Peki İstanbulkarta hes kodu yüklemek zorunlu mu? İstanbulkarta (akbile) hes kodu eşleştirme işlemi nasıl yapılır? Tanımlama tarihi ne zamana kadar, son gün ne zaman?

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İstanbulkartınıza hes kodu yüklemek için öncelikle bu sayfa giriş yapmanız gerekir. "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/" Ardından sayfada yer alan

"T.C. Sağlık Bakanlığı önlemleri kapsamında toplu ulaşımda HES kodu paylaşımı talep edilmektedir. İstanbulkart’ınızla HES kodunuzu eşleştirmek için aşağıdaki bilgileri doldurarak Kaydet butonuna tıklayınız."

bu bilgiyi uygulayınız.

İstanbulkarta hes kodu yüklemede son gün İstanbulkart hes kodu için istenen bilgiler

İSTANBULKARTA HES KODU EŞLEŞTİRME - TANIMLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULKARTA HES KODU YÜKLEME TARİHİ NE ZAMANA KADAR, SON GÜN NE ZAMAN?

İstanbulkarta hes kodu tanımlama süresi 15 Ocak'a kadar devam edecek. 15 Ocak gününden sonra İstanbulkarta hes kodu tanımlamayan vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak.

Şizofren evlat dehşet saçtı! 'Babamın öldüğünü bilmiyordum'Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası İsmail Kuran'ı öldüren annesi Emine Kuran'ı da yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran'ın mahkemede; "Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum. Babamın öldüğünü Adana'da tedavi görürken telefonda gösterdiler, öyle öğrendim" dedi. Anne Emine Kuran ise gözyaşlarıyla oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek "Babasını öldürdükten sonra bana da saldırdı, her yerimi kesti. Bu orada kalsın, orada bakarım ona ama evde bakamam. Önce Allah'a, sonra devlete emanet ediyorum" şeklinde konuştu.
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