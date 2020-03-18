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18.03.2020 - 10:47 | | İHA

İstanbul’un lüks caddesi sessizliğe büründü

 İstanbul’da korona virüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Bağdat Caddesi ve Kalamış, Fenerbahçe de sessizliğe büründü. Caddedeki kafeler kepenk kapattı.

İstanbul’un lüks caddesi sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 'Korona virüs tedbirleri' adı altında gönderdiği ek genelge ile geçtiğimiz gün 00.00 itibariyle 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar İstanbul'da uygulanmaya devam etti.

Kafeterya, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane, nargile salonları, internet kafe ve oyun salonları gibi alanların kapanmasının ardından kentteki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu Bağdat Caddesi ve Kalmış Fenerbahçe’de bulunan kafeler kepenk kapattı.

İstanbul’un lüks caddesi sessizliğe büründü

Bağdat Caddesinde bulunan kafe esnafı, “Normalde bu saatlerde doluyuz. Müşterilerimiz çok, kahvaltı masalarımız baya oluyordu. Korona virüsünden dolayı, hastalıktan dolayı kafeler kapalı, çevre boş, insanlar dışarı çıkmıyor. Her yer kapalı ve 2’nci bir emre kadar kapalı olacak. Cadde çok sakin kimse sokağa çıkmıyor “ diye konuştu.

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