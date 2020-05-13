İşte o skandal görüntüler!

Milliyet’in gündeme getirdiği olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüdekilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, müzik eşliğinde dans ettiği görüldü. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında yaşanan ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yapması konusunda ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak Valiliğimizce 6 Mayıs 2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır.”