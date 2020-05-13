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13.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İşte o skandal görüntüler!

Ankara Gölbaşı’nda koronavirüs salgını tedbirlerine aldırmadan bir çiftlik evinde parti düzenleyen emniyet müdür yardımcısı F.E. ile komiser Z.Y. görevden el çektirildi.

İşte o skandal görüntüler!

Milliyet’in gündeme getirdiği olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüdekilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, müzik eşliğinde dans ettiği görüldü. Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Gölbaşı ilçesinde nisan ayı başında yaşanan ve basına da intikal eden, bir emniyet müdür yardımcısı ve bir komiser yardımcısının çiftlik evinde alem yapması konusunda ilgililer hakkında derhal soruşturma başlatılarak Valiliğimizce 6 Mayıs 2020 tarihinde görev yerleri değişikliği yapılmış, soruşturma kapsamında görevden el çektirilme işlemi uygulanmıştır.” 

Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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