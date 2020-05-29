'İyilik genlerinde var, ona umut ol'

Salgın nedeniyle durma noktasına gelen kan ve kemik iliği bağışı konusunda harekete geçen kan hastalığı uzmanları, hazırladıkları videoyla toplumu bilgilendiriyor.



Uzmanlar başlattıkları “iyİLİK GENimizde var” projesiyle kök hücre nakline ihtiyaç duyan hastalara umut olan kök hücre ve kemik iliği transplantasyonuyla ilgili ülke çapında farkındalığı artırarak bağışçı sayısının artırılmasına destek olmayı amaçlıyor. Salgın dolayısıyla evlerinde kalan vatandaşların kan bağışından kaçınması, bağış bekleyen hastaların ve hasta yakınlarının umutlarının tükenmesine neden oluyor.



Videoda buluştular



Her dört saniyede, bir ünite kana ihtiyaç duyulan ülkemizde, kök hücre bağışı ise kanser hastaları için hayati önem taşıyor. Kök hücre bağışının normal kan bağışından daha az yapılması ve bağışçıların nakil öncesinde vazgeçmesi, kanserle mücadele edenler ve özellikle de çocuk hastalar için birçok sorunu

beraberinde getiriyor. İşte bu sorunlara çözüm olmak için toplumu kan ve kök hücre bağışçısı olmaya davet etmek amacıyla İstanbul’dan Antalya’ya ülkenin dört bir yanından gelen tam 30 kan hastalıkları uzmanı (hematolog) doktor, bir bilgilendirme videosunda buluştu.



‘Yüzde 25’i buluyor’



“İyilik genimizde var, kahraman olmaktan vazgeçme” sloganıyla yola çıkan doktorlar, kök hücre bağışıyla ilgili bir diğer sıkıntının ise nakil öncesi kök hücre vermeyi reddeden bağışçı adaylarından kaynaklandığını dile getiriyor. Türkiye’de kemik iliği bağışçı adayı olup, bağış yapmayı son anda kabul etmeyenlerin oranı yüzde 25’lere varıyor. Videoda, kemik iliği bağışçının nasıl yapılacağı, bağışçıya zarar vermediği ve bağış sonrası nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor.



‘Yıkıldığımız an’

Doktorlar videoda kemik iliği nakliyle ilgili kendilerini en çaresiz hissettikleri durumu şu sözlerle anlatıyor: “Kemik iliği nakli gerektiren hastalıklarla ilgili hastalarımızın ve yakınlarının yıkıldığı iki an var. Biri hastalık tanısını aldıkları, diğeri de nakil için uyumlu olduğu tespit edilen kemik iliği donörünün vazgeçtiğini öğrendikleri an. İlki zaten mesleğimizde kaçınılmaz bir süreç. Kemik iliğini verecek kişi vazgeçtiğinde, biz de hasta ve sevdikleriyle birlikte yıkılıyoruz.”