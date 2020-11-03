İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısı nedir? İzmir depreminde son durum nedir?

İzmir'de meydana gelen deprem çeşitli illerde hissedildi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak belirlendi. 6,6, büyüklüğünde gerçekleşenden depremde birçok kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanlar için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyorlar. Peki İzmir depreminde son durum nedir?

İZMİR DEPREMİNDE SON DURUM NEDİR?

Saat 14.13'de AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 107 olduğunu, 144 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

91 SAAT SONRA AYDA KUTARITILDI

Saat 10.32'de enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayda Gezgin olduğu öğrenildi.

Ayda'nın doktorundan ilk açıklama geldi: İç kanama belirtisi yok, ezik yok. Hayati fonksiyonları normal.

6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

30 Ekim cuma günü İzmir'de deprem oldu. İzmir'de meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı.