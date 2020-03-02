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02.03.2020 - 21:14 | | AA

İzmir'de er ve erbaşlar toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, askerlik hizmetini kentte yapan er ve erbaşların askerlik süresince toplu taşımadan ücretsiz yararlanacağını bildirdi.

İzmir'de er ve erbaşlar toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "7179 Sayılı Askeralma Kanunu"nda yer alan "Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanır" hükmü gereğince er ve erbaşlara, toplu taşıma araçlarına ücretsiz binebilecekleri İzmirim Kart'ın verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kartların zorunlu askerlik süresi olan 6 ay boyunca geçerli olacağına yer verilen açıklamada, ücretsiz İzmirim Kart almak isteyen er ve erbaşların 10 liralık kart bedelini bankaya yatırdıktan sonra başvurularını bağlı bulundukları komutanlıklar aracılığıyla yapabileceği, ESHOT Genel Müdürlüğüne talep yazısı, fotoğraf, kimlik ve terhis tarihi bildirilen askerlerin kartlarının yine komutanlıklar aracılığıyla er ve erbaşlara ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, kişiye özel İzmirim Kart'ın başkası tarafından kullanılması halinde kart sahibi hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

 

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