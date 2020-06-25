MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı
ABONE OL
25.06.2020 - 04:51 | | AA

İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada, 2 kişi silahla yaralandı.

İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı

Alsancak semtinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine açılan ateş sonucu Mustafa Talha Ö. (25) ile Hidayet B. (30) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Talha Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hidayet B. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İzmirde hareketli saatler 2 kişi silahla yaralandı




Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'da silahlı kavgaAnkara'da alacak meselesinden çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı

İzmir'de hareketli saatler! 2 kişi silahla yaralandı

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

HSK 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak

HSK 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacak

Sıradaki Haber