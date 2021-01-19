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19.01.2021 - 07:21 | | İHA

İzmir'de yangın! 1'i bebek 4 kişi etkilendi...

İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de yangın! 1'i bebek 4 kişi etkilendi...

Edinilen bilgiye göre yangın Merkez Mahallesi 4538 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, dairenin kapısını kırarak içeride bulunan 1'i bebek 4 kişiyi binadan çıkardı.

Çevre sakinleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen aile bireyleri tedbir amaçlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
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