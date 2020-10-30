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30.10.2020 - 16:21 | | DHA

İzmir'deki deprem sırasında vatandaşlar böyle kaçtı

Merkez üssünün Seferihisar açıkları olduğu açıklanan deprem Bursa’da da yoğun şekilde hissedildi. Bir mağazadan vatandaşların kaçış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, deprem anında panik yaşandığı görülüyor.

Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan, 6.6 şiddetindeki deprem, Bursa’da da yakından hissedildi. 20 saniyeden fazla sürdüğü belirtilen deprem, kentteki vatandaşlara panik yaşattı. Ev ve iş yerlerindeki eşyaların sallandığı amatör kameralarca kaydedilirken, bir mağazadaki vatandaşların panik ile birlikte kaçış anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

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