İzmir'deki deprem sırasında vatandaşlar böyle kaçtı

Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan, 6.6 şiddetindeki deprem, Bursa’da da yakından hissedildi. 20 saniyeden fazla sürdüğü belirtilen deprem, kentteki vatandaşlara panik yaşattı. Ev ve iş yerlerindeki eşyaların sallandığı amatör kameralarca kaydedilirken, bir mağazadaki vatandaşların panik ile birlikte kaçış anları da güvenlik kamerasına yansıdı.