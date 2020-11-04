04.11.2020 - 15:11 | | AA
İzmir'deki depremde Rıza Bey apartmanının çökme anı kamerada!
Gelen son dakika haberine göre; İzmir'deki depremde en fazla can kaybı yaşanan binalardan olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılış anının, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'de yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerası, 30 Ekim'deki yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasını kaydetti.
Görüntülerde deprem sırasında bina ve ağaçların sallanması, vatandaşların panik ve şaşkınlığı ile apartmanın bir anda çökmesi yer alıyor.
Binanın yıkılmasıyla çevrede oluşan yoğun toz bulutu ve panik yaşayan vatandaşların kaçısı da görüntülere yansıyor.
Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının yoğunlukla devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'nda çalışmalar bu sabah sona ermişti.
Vali Ali Yerlikaya İstanbul için alınan yeni kararları açıkladıİstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” dedi