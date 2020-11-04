Son dakika... Bakan Kurum'dan İzmir talimatı! 'Durmayacak'

İzmir'de cuma günü meydana gelen deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak belirlenirken, depremin derinliği ise 16 kilometre olarak ölçüldü. İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

17.01: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İzmir İl Koordinatörlüğü'nde düzenlenen toplantının ardından enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği alanda, Bayraklı'da inşa edilmesi planlanan konutlarla ilgili, "19 gün içinde bitireceğiz. Ona göre organize olun. Gece de geleceğiz, gece de çalışmayı göreceğiz. Burada çalışma durmayacak" talimatı verdi.

16.31: İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremden etkilenen hasarlı binalarda yaşayan vatandaşların eşyalarını almaları için 1 saatlik süre verildi.

16.49: Bartın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri, İzmir'deki depremin ardından katıldıkları kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını tamamlayarak kente döndü.

15.42: Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de yaşanan depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladıklarını bildirdi.

15.35: İzmir'deki depremde en fazla can kaybı yaşanan binalardan olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılış anının, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

14.50: İzmir'de geçen cuma meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Ramazan Ateş'in cenazesi, Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verildi. Ramazan Ateş'in kardeşi Abdil Ateş, tören sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağabeyim, 1990'lı yıllarda, İzmir'de geçen cuma depremde yıkılan Emrah Apartmanı'ndan bir daire almıştı. O dairede belli bir süre yaşadıktan sonra depreme dayanıklı olmadığını düşündüğü için sattı, daha sonra Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşındı. Uzun yıllar burada yaşadı." dedi.

14.32: İzmir'deki depremde 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Keskin Gezgin'in cenazesi toprağa verildi.

13.45: 14.31: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde, İzmir'de, 6.6 büyüklüğündeki depremde, özel eğitimli köpekler ile görev alıp, enkaz altında kalan depremzedeleri kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerle bir araya geldi. Bakan Kurum, teşekkür ettiği ekiplerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

12.30: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Kurum, 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamlandığını, ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayısının 180 olduğunu ifade etti. Kurum, '"Bayraklı'da ilk etapta bin konteynır kuruyoruz, çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz' dedi.

12.25: İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından afet bölgesine giden Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma (GÖNDAK) ekibi çalışmalarını tamamladı.

11.22: Kandilli Rasathanesi, İzmir'deki depreme ilişkin yeni artçı bilgilerini paylaştı. Paylaşımda, '30 Ekim 2020 saat 14:51’de Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen Mw=6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 4 Kasım 2020 saat 09:00 itibarıyla bölgede 53 tanesi M =4.0 ve üzerinde olan toplam 1875 artçı deprem çözümü yapılmıştır' denildi.

11.18: Çeşme'de deprem nedeniyle, ikamet edilen 10 binada hafif, 3 binada ağır hasar meydana geldi. Metruk ve kullanılmayan binaların 6'sında ağır, 2'sinde de hafif tespit edildi. 29 vatandaş da hafif yaralandı.

10.50: İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul binalarındaki hafif hasarların ayrıntılı analizinin yapıldığını, en küçük riskte dahi tedbir almadan okul binasını açmayacaklarını bildirdi.

10.45: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım. 17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek.' dedi.

10.00: AFAD Başkanı Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

09.58: Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ayda Gezgin'i ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

08.51: İzmir'de meydana gelen depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

06.30: AFAD: SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. 30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 45 artçı olmak üzere, toplam 1.713 artçı sarsıntı yaşanmıştır. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15’inde çalışmalar tamamlanmış olup 2 binada çalışmalara devam edilmektedir.

05.12: İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 108 saat sonra acı haber geldi. Ekiplerin enkaz üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından doktor Zarife Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

03.22: Rıza Bey apartmanından bir vatandaşın cansız bedenin çıkarıldığı haberi geldi.