MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler
ABONE OL
02.11.2020 - 13:38 | | DHA

Son dakika... İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde, özel bir okulun anasınıfında uykuda olan çocuklar, öğretmenleri tarafından kucakta dışarı çıkarıldı. Diğer sınıflardaki öğrenciler de depremde sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Öğrencilerin bilinçli davranışları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Son dakika... İzmir'deki deprem anına ilişkin yeni görüntüler

Türkiye geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.

DEPREME OKULDA YAKALANDILAR

Yıkım yaşanan Seferihisar ilçesinde bulunan bir özel okuldaki öğrenciler ise depreme sınıflarında yakalandı. Deprem anında uyuyan anasınıfı öğrencilerini, öğretmenleri kucaklarında dışarıya çıkardı. Diğer sınıflardaki ilkokul öğrencileri ise deprem anında sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Sıklıkla deprem tatbikatı yapıldığı öğrenilen okuldaki öğrencilerin sakin tavırları dikkat çekti. O anlar ise okulun 8 güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülere; anaokulunda uyuyan öğrencilerin öğretmenlerinin kucağında dışarıya çıkarılması, sıra ve masaların sallanması, sınıftaki öğrencilerin sıraların altlarına girmesi ve depremin bitmesinin ardından sınıflarından çıktığı anlar yansıdı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Türkiye'yi ağlattı, sağlık durumu...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İzmir depremindeki son durumu Bakan Kurum açıkladı! Can kaybı artıyor...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Enkaz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kandilli'den flaş İzmir depremi açıklaması! Harita paylaşıldı
Deprem sırasında cansız mankenlerin düşmesi kameradaDeprem sırasında cansız mankenlerin düşmesi kamerada
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'un bir ilçesinde minarelerden halka anonslar yapılıyor

İstanbul'un bir ilçesinde minarelerden halka anonslar yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

İzmir Valisi'nden vatandaşlara uyarı: İzin vermeyin!

İzmir Valisi'nden vatandaşlara uyarı: İzin vermeyin!

Sıradaki Haber