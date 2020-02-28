28.02.2020 - 08:32 | | DHA/İHA
İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını
İzmir'in Dikili ilçesinde toplanan 160 göçmen Yunanistan'a geçmek için sahillerde toplandı.
Suriyenin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiyenin açık kapı politikası uygulayacağı haberini duyan göçmenler, Dikili sahiline geldi.
Hareketli saatlerin yaşandığı Dikilide sabahın erken saatlerinde sahillere gelen 160 göçmen, Yunanistan'a geçmek için toplanmaya başladı.
Lastik bot almak için kendi aralarında para toplayan göçmenler, satın aldıkları botların sahile gelmesinin ardından Yunanistan'a doğru yola koyulacak.
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