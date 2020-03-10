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10.03.2020 - 17:32 | | İHA

İzmit Körfezi’nde korku dolu anlar! İki kuru yük gemisi çarpıştı

Kocaeli Körfez'i Darıca ilçesi açıkları Yalova arasında iki kuru yük gemisi çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 gemide de hasar oluştu.

İzmit Körfezi’nde korku dolu anlar! İki kuru yük gemisi çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesi açıkları Yalova sınırında sabah saatlerinde Potekiz bandıralı Stadt Dresden isimli kuru yük gemisi ile Türkiye bandıralı İbrahim Şimşek isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

Meydana gelen çarpışmada Stadt Dresden gemisinin kıç kısmından İbrahim Şimşek gemisi ise burun kısmından hasar gördü. Sahil Güvenlik ekipleri kaza sonrasında olay yerine intikal ederek güvenlik önlemi aldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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