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11.01.2021 - 12:28 | | DHA

İzole yaşam için gittiler! Anne ve oğlunun feci sonu

İstanbul’dan koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Antalya'nın Akseki ilçesindeki yazlıklarına gelen Raziye Tırtıl (73) ve oğlu Recep Tırtıl (50), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

İzole yaşam için gittiler! Anne ve oğlunun feci sonu

Akseki'ye bağlı Yarpuz Mahallesi'nde oturan Raziye Tırtıl ile oğlu Recep Tırtıl'a ulaşamayan yakınları, şüphe üzerine evlerine gitti. Zile basan yakınları cevap alamayınca kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ı yataklarında hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Raziye Tırtıl ve Recep Tırtıl'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

İstanbul'da yaşayan Raziye ve Recep Tırtıl'ın yaklaşık 1,5 ay önce koronavirüs nedeniyle izole bir yaşam sürmek amacıyla Akseki'de bulunan ve yazlık olarak kullandıkları eve geldiği öğrenildi.

 

    3 saniye ile ölümden kurtuluşEyüpsultan'da iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi.
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