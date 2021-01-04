Jack Ma kimdir? Jack Ma kaç yaşında, nereli? İşte, Jack Ma hayatı...

Jack Ma, iş dünyasında tanınan isimlerdendir. Özellikle Alibaba kurucusu olarak bilinen Ma, birçok internet girişimi sonrası arkadaşıyla birlikte bu markayı kurmuştur. Ünlü iş insanı Jack Ma, üniversiteden arkadaşı ile evlenmiştir. İşte, Jack Ma hayatı...

JACK MA KİMDİR?

Ma, 1964 yılında Çin'in güneydoğusundaki Hangzhou'da Yun Ma adıyla dünyaya geldi. 12 yaşında İngilizce öğrenmek istedi ve Hangzhou'daki otellere gelen turistlere rehber olarak şehri gezdirmeye başladı. Sekiz yıl boyunca ücretsiz şekilde bu işi yapan Ma, Avustralyalı bir aileyle mektup arkadaşı oldu ve ailenin daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret etti.

Gençliğinde birçok işe kabul edilmedi. Üniversiteye giriş sınavını da iki kez kazanamadı. 1988'de Hangzhou Öğretmen Enstitüsü'nün İngiliz dili bölümünden mezun oldu ve yerel bir üniversitede öğretmen olarak çalışmaya başladı. 1995 yılında Çinli firmalara çevirmenlik yapmak için gittiği Seattle ile birlikte internetin Aralarında China Pages adındaki internet sitesi de bulunan birkaç ticari deneme yaptıktan sonra Nisan 1999'da 17 arkadaşı ile birlikte Alibaba'yı kurdu. Şirket SoftBank, Goldman Sachs gibi şirketlerden yatırım aldı. 2003 yılında alışveriş sitesi Taobao'yu kurdu. Taobao'nun gelişimini gören eBay, şirketi satın alma teklifinde bulundu ancak Ma bu teklifi reddetti. 90'ların sonlarına doğru Yahoo!'nun kurucusu Jerry Yang ile tanıştı ve Yahoo!, 2005 yılında Alibaba’nın yüzde 40 hissesini, 1 milyar dolara satın aldı. Jack Ma şirketin kuruluşundan Mayıs 2013'e kadar hem başkan hem de CEO olarak görev yaptı.

Jack Ma üniversitedeyken tanıştığı Zhang Ying ile 80'lerin sonunda dünyaevine girdi. Çiftin bir kız, bir de erkek olmak üzere iki çocukları vardır. Ma, Alibaba'nın en büyük hissedarlarından biri olan Softbank'ın yönetim kurulu üyelerindendir