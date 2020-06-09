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09.06.2020 - 15:34 | | DHA

Jandarma, 2 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısın yakaladı

Zonguldak'ta, jandarma ekipleri, 2 yıl önce meydana gelen hırsızlık olayının faili İ.Y.'yi (51) gözaltına aldı.

Jandarma, 2 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısın yakaladı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesinde 2018 yılında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelinin Kozlu ilçesinde yaşadığını tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, çalınan inşaat malzemeleri ile ağaç kesme motoru, su motoru, taşlama motoru, kaynak makinesi, silikon makinesi, 28 adet lokma takımı, 1 adet içinde muhtelif malzemeler bulunan takım çantası, 1 adet matkap, 36 adet av tüfeği ele geçirildi. Malzemeler, yapılan incelemenin ardından sahibine teslim edildi. İ.Y.'nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

 

Balkonda bulduğu gergedan böceğini kavanozda besliyorBursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Mustafa Uysal, evinin balkonunda rastladığı ve kavanozda beslemeye başladığı gergedan böceğine gözü gibi bakıyor.
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