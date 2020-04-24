Jandarma'dan operasyon! Kritik 2 isim yakalandÄ±

Ä°stanbul Ä°l Jandarma ekipleri, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla ile koordineli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK propagandasÄ± yapmaktan ve uyuÅŸturucu ticareti ve Ã¼retiminden Ã§ok sayÄ±da suÃ§ kayÄ±tlarÄ± olduÄŸu belirlenen H.Ä°.Ã‡Â ve M.K. isimli 2 kiÅŸi takibe aldÄ±. Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan temin ettikleri Ã§ok sayÄ±da ilacÄ±, Ã§eÅŸitli yollarla Esenyurt'ta bulunan 2 ayrÄ± adrese getirip depoladÄ±klarÄ± ve ilaÃ§larÄ±n etken maddesini kullanarak uyuÅŸturucu madde imal edecekleri bilgisine ulaÅŸtÄ±.

Edinilen bilgi Ã¼zerine jandarma ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin deÄŸiÅŸik zamanlarda ikamet ettikleri ve geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± olarak kullandÄ±klarÄ± bÃ¶lgelerde, yasa dÄ±ÅŸÄ± temin edilen ilaÃ§larÄ± koliler halinde depo olarak kullandÄ±klarÄ± adreslere araÃ§larÄ±yla taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± tespit etti.

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Jandarma ekipleri geÃ§tiÄŸimiz hafta belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n dÃ¼zenledi. Adreslerde yapÄ±lan aramalarda eczanelerde aÄŸrÄ± kesici ve ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ olarak satÄ±lan ve yaygÄ±n olarak kullanÄ±lan 302 bin 122 adet efedrin, psÃ¶doefedrin ve parasetamol iÃ§eren ilaÃ§ ele geÃ§irdi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 PKK propagandacÄ±sÄ± halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kullanÄ±lacak ilaÃ§larÄ±n iÃ§eriÄŸinde bulunan etken maddeyi bir takÄ±m kimyasallarla ayrÄ±ÅŸtÄ±rarak uyuÅŸturucu madde Metamfetamin Ã¼retecekleri tespit edildi.

UyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde ticareti yapma ve saÄŸlama ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmaktan Ã§ok sayÄ±da suÃ§ kayÄ±tlarÄ± bulunan H.Ä°.Ã‡. ve M.K. isimli ÅŸahÄ±slar iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri mahkemece tutuklandÄ±. BaÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± kiÅŸilerle ilgili de Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

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