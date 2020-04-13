MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı!
ABONE OL
13.04.2020 - 09:25 | | İHA

Jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayıp top oynayan gençler, karşılarında jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı.

İlginç olay, ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Doğukent Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, havanın güneşli olmasını fırsat bilen gençler yasağı dikkate almayarak futbol maçı yaptı. Maçın ortalarında karşılarında jandarmayı gören ve siren seslerini duyan gençler nereye kaçacağını şaşırdı.

Jandarmanın gençleri kovaladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

 

 

 

Jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı!Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayıp top oynayan gençler, karşılarında jandarmayı görünce nereye kaçacağını şaşırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arkadaş cinayeti sanığı: Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliye istiyorum

Arkadaş cinayeti sanığı: Ailevi sorunlarımdan dolayı tahliye istiyorum

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı! Corona virüs vaka ve can kaybı kaç oldu?

Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı! Corona virüs vaka ve can kaybı kaç oldu?

Sıradaki Haber