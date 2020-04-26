Japonya Nerede? Japonya Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Japonya devleti, isminin kökeni bakımından “Dünyanın Doğan Güneşi” olarak nitelendirilmektedir. Parlamenter anayasal monarşi ile yönetilen devletin toplam yüzölçümü 350.000 kilometre kareyi aşmaktadır. Gelişmiş teknoloji ve mimari yapılarıyla dikkat çeken Japonya son dönemlerde turistlik gezilere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu sebeple devletin coğrafi konumu oldukça merak edilmektedir.

Japonya Hangi Kıtada Bulunuyor?

Japonya, Asya Kıtası sınırlarında yer alan bir takımadadır. Bu bağlamda Japonya’nın coğrafi yapısı incelendiğinde 6.852 adadan meydana geldiği görülmektedir. Bu özelliği bakımından Japonya, dünyanın en kalabalık ada ülkesi unvanına sahiptir. Ülkenin %97’si; Honshu, Hokkaido, Kyushu ve Shikoku adaları tarafından oluşturulmaktadır. Bu bağlamda, Hokkaido ülkenin en büyük eyaleti olarak kabul edilmektedir. Japonya’ya bağlı en küçük eyalet ise Okinawa olarak belirtilmektedir. Bu bölgede yer alan topraklar dağlık yapıları ile dikkat çekmektedir.

Japonya’nın çevresi tamamen denizlerle komşudur. Bu bağlamda ülke kıyılarında; Ohotsk Denizi, Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi yer almaktadır. Bu denizlerin karşı kıyısında ise; Rusya, Çin ve Tayvan bulunmaktadır. Kilometre bazında inceleme yapıldığında Japonya’ya en yakın ülkenin Rusya olduğu görülmektedir. Yapılan kazı çalışmalarında Paleolitik çağlardan bu yana Japon adalarında insan varlığı olduğunu desteklemektedir. Günümüzde Japonya’nın neredeyse tüm devletlerle siyasi ilişkiler kurduğu gözlemlenmektedir. Ülke; Birleşmiş Milletler ’de yer alan aktif bir üyedir. Bunun dışında yüksek ekonomisi sebebiyle G7 ve G20 zirvelerine de katılma hakkına sahiptir.