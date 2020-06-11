11.06.2020 - 11:45 |
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
Corona virüs günlerinde Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı büyük bir önem taşıyor. 1 Haziran'dan itibaren hayat yavaş yavaş normale dönerken Türkiye kontrollü sosyal hayata geçmiş durumda... Her Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı heyecanla beklenirken toplantısının zamanı da araştırılıyor.
Türkiye'de vaka sayısı binlerin altına inerken vefat sayıları da 20'lerin altına düşmüş durumda... Haziran itibarıyla hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Salı günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından 18 yaş altı ve 65 yaş altı kişiler için yasaklar esnetildi. Şimdi yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının zamanı araştırılıyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı hakkında resmi bir açıklama henüz yok. Toplantının önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü yapılması bekleniyor.