MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
ABONE OL
11.06.2020 - 11:45 |

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Corona virüs günlerinde Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı büyük bir önem taşıyor. 1 Haziran'dan itibaren hayat yavaş yavaş normale dönerken Türkiye kontrollü sosyal hayata geçmiş durumda... Her Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı heyecanla beklenirken toplantısının zamanı da araştırılıyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Türkiye'de vaka sayısı binlerin altına inerken vefat sayıları da 20'lerin altına düşmüş durumda... Haziran itibarıyla hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Salı günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından 18 yaş altı ve 65 yaş altı kişiler için yasaklar esnetildi. Şimdi yeni Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının zamanı araştırılıyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı hakkında resmi bir açıklama henüz yok. Toplantının önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü yapılması bekleniyor.

Yağmur sularına dayanamayan istinat duvarı böyle çöktüTokat’ta aşırı yağışlar dolayısıyla il merkezinde bulunan bir apartmanın istinat duvarının çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB: PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı antitank mayını imha edildi

MSB: PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı antitank mayını imha edildi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Sıradaki Haber