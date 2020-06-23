MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
ABONE OL
23.06.2020 - 12:18 |

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıkladığı kararlar ilgiyle izleniyor. Geçen hafta kabine toplantısının yapılmaması sebebiyle beklentiler iyice arttı. Yurttaşlar, 'Kabine Toplantısı ne zaman?' sorusu sıklaştırdılar.

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Her Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları halkla paylaşıyor. Her alınan karar Türkiye'yi yakından ilgilendirirken geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının yapılmaması ve son günlerde artan vaka ve ölü sayısı artması beklentileri iyice artırdı. Şimdi sıklıkla 'Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' diye soruluyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı hakkında resmi bir duyuru henüz yok. Bu hafta da kabinenin toplanıp toplanmayacağı bilinmiyor. 

Süpermarkette dil kavgası! Salamla dövdü!Ukrayna'da bir süpermarketin kasasında iki müşteri arasında başlayan Rusça konuşma Ukraynaca konuş tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

MSB, operasyona katılan komandoların görüntüsü paylaştı

MSB, operasyona katılan komandoların görüntüsü paylaştı

Sıradaki Haber