Her Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları halkla paylaşıyor. Her alınan karar Türkiye'yi yakından ilgilendirirken geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının yapılmaması ve son günlerde artan vaka ve ölü sayısı artması beklentileri iyice artırdı. Şimdi sıklıkla 'Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?' diye soruluyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı hakkında resmi bir duyuru henüz yok. Bu hafta da kabinenin toplanıp toplanmayacağı bilinmiyor.