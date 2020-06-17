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17.06.2020 - 08:36 |

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bugün mü yapılacak?

Corona virüs sayısındaki artışlarla beraber yasakların geri getirilip getirilmeyeceği araştırılıyor. Vatandaşlar büyük bir heyecanla kabine toplantısını bekliyorlar. Kabine toplantısında alınacak kararlar merak ediliyor. Peki kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı bugün mü yapılacak?

Kabine toplantısı gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan kabine toplantısının bu hafta yapılacağı tarih araştırılıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısının yapılacağı zaman ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu ile ilgili detaylar gelirse haberde yer alacak.

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