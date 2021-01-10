Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yılın ilk Kabine toplantısında hangi kararlar alınacak, yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Koronavirüs yasakları ile birlikte Sağlık Bakanlığı'ndan son günlerde vaka ve ölü sayılarına yönelik umut verici açıklamalar geliyor. Kısıtlamalar ile birlikte kritik oranlarda düşüş yaşanıyor. Kabine toplantısına saatler kala, 'Kabine toplantısı saat kaçta, yeni kısıtlamalar gelecek mi?' sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yılın ilk kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı hangi gün?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı ettiği Kabine, yeni yılın ilk toplantısını ne zaman gerçekleştirecek araştırılıyor. Kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Öte yandan saat 15:00'de Kabine'nin bir araya gelmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Toplantının ana gündem maddesi yine koronavirüs olacak. Aralık ayından itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanan Türkiye'de salgının ne durumda olduğu değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD'de Joe Biden ile birlikte yeni bir dönem başlarken Kabine'de görüşülecek bir başka önemli konunun da ABD ilişkileri olacağı öne sürülüyor. Yanı sıra AB ilişkileri de bir başka ana gündem maddelerinden olacak gibi görünüyor.

İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor. Öte yandan Çin'den gelen Sinovac aşısı konuşulacak ve aşı planlanmasına dair detayların konuşulacağı bekleniyor.