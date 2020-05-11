Kadıköy’deki kazada hayatını kaybeden itfaiye erleri toprağa verildi!

İstanbul Kadıköy’de kaza sonucu şehit olan itfaiye eri Emircan Çolak (28) memleketi Erzurum’un Pasinler ilçesine getirildi.

Şehidin doğduğu Demirdöven Mahalle sakinleri tarafından mahalle girişine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin aile yakınları ve sevenleri tarafından Pasinler Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoyla Demirdöven Mahallesi”ndeki evine götürüldükten sonra Demirdöven Mahalle Camii”ne getirildi.

Demirdöven Mahallesi camiinde düzenlenen cenaze töreninin ardından şehit itfaiye eri Emircan Çolak (28) dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İtfaiye eri Emircan Çolak’ın cenazesine, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler AK Parti İlçe Başkanı Hanifi Temirlenk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MEHMET ALİ İNAL

İtfaiye eri Mehmet Ali İnal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye eri Mehmet Ali İnal’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyüne getirildi. İnal için Hasanlar köyünde cenaze töreni düzenlenerek köy mesire alanında cenaze namazı kılındı. Namazda hayatını kaybeden itfaiye erinin babası İsmail İnal ayakta durmakta zorlandı. Namaza katılanlar koronavirüs salgını nedeniyle maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak önlem aldı. Namazın ardından Mehmet Ali İnal köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Mehmet Ali İnal’ın görev yaptığı Kadıköy İtfaiye İstasyonu'ndaki çalışma arkadaşları da katıldı.

Bir süre önce nişanlandığı belirtilen İnal’ın, bayram sonrası düğün yapmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.