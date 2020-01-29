29.01.2020 - 09:04 |
Kadın dizisi 80. bölümde Şirin tutuklandı! Kadın dizisi 81. yeni bölüm fragmanında çifte düğün
Kadın dizisi 80. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Şirin'in yaptıklarının bir bir ortaya çıkarken Arif, Sarp'ı öldüren ismin Şirin olduğunu Bahar ve Enver'e söyler. Doruk'u camdan atlaması için ikna eden son anda Bahar tarafından tutulan Doruk'u kurtaran Bahar, Şirin'den hesap sordu. Kendisini bir otelde bulan Şirin babası Enver'den paraları kendisine getirmesi ve yeni bir hayat kurması için yalvardı. Enver polisler ile birlikte gittiği otelde Şirin'i yakalattı. Birçok kötülüğün altında parmağı olan Şirin tutuklandı. Yayınlanan Kadın dizisi 81. yeni bölüm fragmanında ise Ceyda ve Bahar sonunda muradına eriyor.
Kadın dizisi 80. bölüm ile dün akşam TV ekranında izleyici ile buluştu. Sevilen dizi Kadın final bölümüne bir bölüm kala Şirin'in Sarp'ı öldürdüğü gerçeği Bahar ve Enver tarafından öğrenildi. Bahar, Enver ve Arif bu durumu öğrenince Şirin'in ya tutuklanması ya da akıl hastanesine gönderilmesi için harekete geçti. Kısmet'ten yardım alan Arif, Şirin'i gözaltına aldırdı. Bahar'ın hayat hikayesini konu alan kitap Fazilet Hanım'ın sayesinde basıldı. Ceyda, aldığı evlilik teklifi ile büyük mutluluk yaşadı. Kadın dizisi ekrana gelen son bölüm ardından yayınlanan final bölüm fragmanında ise Bahar ve Ceyda muradına eriyor. Kadın dizisi son bölümde yaşananlar ve 81. yeni bölüm fragmanı haberimizde bulabilirsiniz.
KADIN DİZİSİ 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI