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04.12.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

‘Kadın gözüyle hayattan kareler’

Türkiye’de kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’ sergisi, bu yıl ilk defa dijital platformda ziyaretçileriyle buluşuyor. ‘Hayata Dair’ temasıyla 44 fotoğrafın yer aldığı sergi, fotoğrafseverleri yeni bir deneyimle buluşmaya davet ediyor.

‘Kadın gözüyle hayattan kareler’

 

Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirdiği, ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’ fotoğraf yarışmasında bu yıl birincisi ‘Sevgi’ adlı fotoğrafıyla Berna Nalçacı oldu. ‘Torlukçular’ adlı fotoğrafıyla Funda Öztürk’ün ikinci, ‘Sevgililer’ adlı fotoğrafıyla Aslı Ayyürü’nün üçüncü olduğu yarışmada Özlem Dilek, Nebiha Bacıoğlu ve Münevver Ulusoy da mansiyon ödülüne layık görüldü. 2007 yılından bu yana 21 bini aşkın katılımcının 83 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında düzenleniyor.

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