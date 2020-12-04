Anadolu Hayat Emeklilik’in bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirdiği, ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’ fotoğraf yarışmasında bu yıl birincisi ‘Sevgi’ adlı fotoğrafıyla Berna Nalçacı oldu. ‘Torlukçular’ adlı fotoğrafıyla Funda Öztürk’ün ikinci, ‘Sevgililer’ adlı fotoğrafıyla Aslı Ayyürü’nün üçüncü olduğu yarışmada Özlem Dilek, Nebiha Bacıoğlu ve Münevver Ulusoy da mansiyon ödülüne layık görüldü. 2007 yılından bu yana 21 bini aşkın katılımcının 83 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında düzenleniyor.