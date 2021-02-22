MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine sokakta saldırı
ABONE OL
22.02.2021 - 11:18 | | DHA

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine sokakta saldırı

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya küfredip kameriyeyi yumrukladığı gerekçesiyle müdahale eden Kadir Şeker tarafından kalbinden bıçaklanıp öldürülen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla'nın saldırısına uğradı. Figen Dırla'nın kafa atıp saçını yolduğu, ölümle tehdit ettiği Dalkılınç, şikayetçi oldu. Dalkılınç, sokakta oğlunu ararken karşısına Ayşe Dırla'nın kardeşi Figen Dırla'nın çıktığını belirterek, “Bir anda bana saldırmaya başladı. 'Oğlun gibi seni de öldürsek ne yazar?' dedi ve yakamdan tutup kafa attı. Tokamı kırıp, saçımı yoldu. Hakaret ve tehditlerde bulundu." dedi.

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine sokakta saldırı

Konya'da iddiaya göre, geçen yıl 5 Şubat'ta Piri Reis Parkı'nda sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfreden ve kameriyeyi yumruklayan Özgür Duran'a  (32) müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanıp hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Şeker, yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in cezası, olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri uygulanarak 12,5 yıla düşürüldü.

Gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kararla ilgili İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Başsavcılığın başvurusunda, Kadir Şeker'e verilecek cezada, Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaası doğrultusunda haksız tahrik indiriminin üst seviyeden uygulanması istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın bozulması ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanması durumunda, Kadir Şeker'e verilen ceza, iyi hal hükümleri de uygulanarak, 10 yıla düşecek.

Kadir Şekerin öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine sokakta saldırı

SAÇINI YOLDU, BURNUNA KAFA ATTI

Dava dosyasının bir numaralı tanığı Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla, geçen cumartesi günü Antalya'da yaşayan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç'ı (48) darbetti. Oğluna yemek götürmek için evden çıkan Dalkılınç, Kadir Şeker hakkında yürütülen ve takipsizlik kararı verilen 'kiralık katil' soruşturmasında adı geçen Ayşe Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla ile Yeşildere Mahallesinde sokak üzerinde karşılaştı. Dalkılınç'ın önünü kesen Dırla, tehdit ettiği Dalkılınç'ı dövdü. Dalkılıç’ın saçını kopartan ve tokasını kıran Dırla, burnuna da kafa attı. Hastaneden darp raporu alan Mübeyyen Güner Dalkılınç, emniyete giderek Figen Dırla'dan şikayetçi oldu. Figen Dırla hakkında, kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şok sözler! 'Kadir Şeker kiralık katil'

'SOKAKTA GÖRÜNCE SALDIRDI'

Mübeyyen Güner Dalkılınç, sokakta oğlunu ararken karşısına Ayşe Dırla'nın kardeşi Figen Dırla'nın çıktığını belirterek, “Bir anda bana saldırmaya başladı. 'Oğlun gibi seni de öldürsek ne yazar?' dedi ve yakamdan tutup kafa attı. Tokamı kırıp, saçımı yoldu. Hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben yine de bu işin peşini bırakmayacağım. Bunların korktuğu bir şey var ki bize saldırıyorlar. Açıkça 'Oğlunu biz öldürttük' diyor. 'Kadir Şeker'i biz tuttuk' der gibi itiraf ediyorlar" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Türkiye'nin konuştuğu dava! Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kadir Şeker'in kurtardığı uyuşturucudan tutuklanan Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı

Özgür Duran’ın kardeşi Niyazi Remzi Duran ise ağabeyinden sonra annesinin de canına kıyılmak istendiğini söyledi. Annesinin darbedilmesinin peşini bırakmayacağını belirten Remzi Duran, “Biz daha önceden can güvenliğimiz yok diye koruma talep etmiştik. Bize koruma verilmediği gibi bir de darbedildik. Bu işin takipçisi olacağız. Ailemden ikinci bir kişinin zarar görmesine izin vermeyeceğim" diye konuştu.

Kadir Şekerin öldürdüğü Özgür Duran’ın annesine sokakta saldırı

 

    Esenyurt'ta komşu kavgasında ikinci perde! Pis sudan sonra şimdi de reçelİstanbul Esenyurt'ta bir kadın, tartıştığı Mısırlı komşusunun kapısına reçel döktüğünü öne sürdü. Aynı kadının, daha önce de dışarıda oyun oynayan çocukların üstüne pis su attığı iddia edilmişti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayan kadının eşi yakalandı!

    Darbedildiği için psikolojisi bozulan ve balkondan atlayan kadının eşi yakalandı!

    Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

    Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, eşya alana 5 bin...

    Bu markette her şey daha uygun

    Bu markette her şey daha uygun

    Son dakika... Yunanistan'da bulunan Türk mezarlarıyla ilgili flaş adım!

    Son dakika... Yunanistan'da bulunan Türk mezarlarıyla ilgili flaş adım!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet