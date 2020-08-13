Kafalarda soru işareti kalmadı! Okullar ne zaman açılacak, okullar açılacak mı?

Ağustos ayının gelişiyle birlikte okulların ne zaman açılacağı gittikçe araştırılmaya başlamıştı. 31 Ağustos yaklaşırken ısrarla öğrenci ve veliler 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna cevap bulmaya çalıştı. Dünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çok önemli açıklamalarda bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Dün Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk şö sözleri sarf etti:

Tüm detayları çalıştık. Biz eğitimciler sınıfımızdaki her bir öğrenin gözünün içine bakar derse öyle başlarız. Okullarımızın sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, maske tedariği fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştık.

Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı da tamamladık.

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı neticesinde 2020 - 2021 eğitim öğretim yılına da başlıyoruz.

31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitim ile açıyoruz.

Dileyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecekler.

Okullarımızı açtığımızda, öğrencilerimize, öğretmenlerimize okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodlarıyla takip altında olacak.

21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.

Salgın şartları nedeniyle personel sayısında artışa gittik.

Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor.

(Yüz yüze eğitim) Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz.

Seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık, uzaktan eğitimle, canlı dersler, EBA TV vasıtasıyla giderilecek.

BİLİM KURULU EĞİTİM GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin, "Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir" ifadesini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapan Koca, toplantının bugünkü ana gündeminin, öğrenci aileleri başta olmak üzere bütün halkın merakla beklediği okulların eğitim-öğretime hazırlanması konusu olduğunu, bunun yanı sıra salgının dünyadaki ve Türkiye'deki seyri, vaka artışının sebepleri, vaka sayılarının arttığı illerde alınacak önlemler, hastane kapasiteleri ve aşı çalışmalarının ele alındığını aktardı.

Kovid-19 salgının dünyada hız kesmeden yayılmaya, ekonomileri, çalışma hayatını, sosyal hayatı, eğitimi etkilemeye, daha trajik olan sağlık boyutuyla can almaya devam ettiğine dikkati çeken Bakan Koca, "Bugün itibarıyla tespit edilebilen vaka sayısı 20 milyon 500 bin, can kaybı ise 746 bini buldu" bilgisini verdi.

Birçok ülkede vakaların tespitinin sağlıklı şekilde yapılmadığına işaret eden Koca, ülkelerin büyük bölümünün, sağlık altyapısı itibarıyla imkanları elvermediği için yeterli tespiti yapamadığını kaydetti.

Fahrettin Koca, gelişmiş ülkelerde ise tarama yapmaktan imtina edildiğini ve ancak hastaneye yatışı yapılan ağır vakaların kaydının tutulduğunu belirterek, "Gururla söyleyebiliriz ki Türkiye, filyasyon ve temaslı takibi çalışmalarını sağlıklı şekilde yürüten nadir ülkelerden biridir. Türkiye, vaka sayılarını ilk günden beri şeffaf şekilde açıklamaktadır. Bugünler de vaka sayılarına göre daha üst seviyede bir alarm halinde olmamız öngörülen risklere bir hazırlıktır. Kaygıları anlayabiliriz. Fakat spekülasyonlar, tedbirden çok tehdide hizmet etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.