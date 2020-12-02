Kafe ve restoranlar kapatıldı mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağında kafe, restoran, lokantalar açık mı?

Koronavirüs tedbirlerine ilişkin Bakanlık yeni bir yazı yayımladı. Hafta içi sokağa çıkma yasağından muaf olan yerlerin kapsamı açıklandı. Özellikle gıda satışı yapan iş yerlerinin çalışma saatleri vatandaşların gündeminde olan başlıklardan. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya hafta içi paket servis yapabilir mi?

KAFE VE RESTORANLAR KAPATILDI MI?

Koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor. Bu nedenle covid-19 tedbirleri genişletildi. Kafe ve restoran tarzı mekanlar hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda 10.00-­20.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilecekler.

HAFTA İÇİ KAFE, RESTORAN, LOKANTALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Son Kabine Toplantısıyla yasakların hafta içi de uygulanmasına karar verildi. Hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre içerisinde lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları saat 20.00’den sonra telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi hizmetini saat 24.00’e kadar sürdürebileceklerdir.