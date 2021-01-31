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31.01.2021 - 14:16 |

Kafeler (cafe), lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak?

Yarın Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yapılacak. Toplantının en önemli maddelerinden biri de kafe, restoranlar olacak. Toplantıyla ilgili detaylar şekillenirken sıklıkla "Kafeler (cafe), lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak?" sorusuna cevap aranıyor.

Kafeler (cafe), lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak?

Kısıtlamalar nedeniyle birçok mekan kapalı... Bazıları ise sadece paket servis yapıyorlar. Müşterilerini ağırlamak isteyen iş yeri sahipleri yoğun bir şekilde "Kafeler (cafe), lokantalar, restoranlar ne zaman açılacak?" diye soruyor. Yarın ise Kabine toplantısı gerçekleşecek. İşte ayrıntılar...

KAFELER, LOKANTALAR, RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs salgınının kontrol alınması için hayata geçirilen sıkı tedbirler ile birlikte müşteri alımına kapatılan, yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti veren restoran, kafe ve lokantaların durumu Kabine'nin sıcak başlıklarından olacak.

Esnaf gibi, milyonlarca vatandaş da kafelerin tedbirlere riayet açılması konusunda beklenti içinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili açıklamada bulunmuş, "Okullarla ilgili, son dönemde, restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vs. gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Son açıklamalarında mali destekler noktasında 1000 bin ile 750-500 lira gibi desteği 3 ay süre ile verme kararı aldık, bu adımı atmakla da ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu ve Bilim Kurulu'nun mesajları doğrultusunda, 'Lokantalar, kafeler, restoranlar ne zaman açılacak?' sorularının yanıtını ulusa sesleniş konuşmasında verecek.

Köpekleri kavga ettirdiler, korkup otomobillerin üstüne çıktılarPENDİK'te sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken dışarı çıkan bir grup genç, yanlarındaki 2 pitbull cinsi köpeği birbirlerine saldırttı. Korkarak köpeklerden kaçan bazı gençler ise park halindeki araçların üzerine çıktı.
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