Kafiye Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Örnekler İle Uyak Konu Anlatımı

Dünya çapında pek çok farklı ülke ve tarih üzerinden şiirlere bakıldığında, uyağın ne zaman çıktı bilinmiyor. Her ne kadar ölçeğin bulunuşundan sonra ortaya çıktığı düşünülse dahi bunun kesin kanıtları yok. Hatta eldeki belli başlı bulgulara göre bazı ülkelerde uyak hiç bulunmuyor. Bazı ülkelerde ise yoğun olarak değerlendiriliyor. Ancak bilinen bir şey var ki, kafiye birçok farklı çeşitleriyle geçmişten günümüze oldukça fazla kullanılmış şiir öğeleri arasında yer almaktadır.

Kafiye Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Mısraların sonlarında yer alan ve okunuş ile yazılışları aynı olan, ancak görev ve anlamları açısından farklı olan kelime ile ekler kafiye olarak bilinir. Şiirin daha etkin ve anlatılmak istenenin karşı tarafa aktarılması konusunda kafiye büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda kullanılan değişik kafiye çeşitleri bulunmaktadır.

- Yarım kafiye,

- Tam kafiye,

- Zengin kafiye,

- Tunç kafiye,

- Cinaslı kafiye,

Bu dört farklı kafiye çeşidi ile beraber dünya çapında bilindik pek çok önemli şair, şiirlerinde çok sık kullanmıştır. Günümüzde de pek çok önemli şair hala kullanmaya devam ediyor. Şirin anlamını açık şekilde ortaya çıkaran ve daha etkili bir anlatım üslubu sağlayan kafiye, hala şiir konusunda önemli bir yere sahiptir.

Örnekler ile Uyak Konu Anlatımı

Örnekler üzerinden ele alındığı zaman uyak çok daha etkin şekilde anlaşılabilir.

Yarım kafiye: Tek ses benzerliğine dayanmış olan kafiye şeklinde bilinir.

Ben çektiğim kimler çeker

Gözlerim kanlı yaş döker

Bulanık Bulanık Akar

Dağlarım sileyim şimdi (Kul Mustafa)

Tam kafiye: İki ses benzerliği üzerinden ele alınan kafiyedir.

Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum

Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum

Hülyamı tutan bir büyü var onda diyordum

Zengin kafiye: 3 veya daha fazla ses üzerinden oluşturulmuş kafidir.

Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk

Soğuk bir mart sabahı… Buz tutuyor her yer soluk

Cinaslı kafiye: Anlamları aynı olan, ancak yazılışları ve okunuşları benzer şekilde bulunan kelime veya kelime grupları olarak dile getirmek mümkün.

Niçin kondun a bülbül

Kapımdaki asmaya

Ben yarimden vazgeçtim

Götürseler asmaya

Görüldüğü üzere bu şekilde farklı kafiye çeşitleri ile beraber günümüzde pek çok şair değişik şiirleri ele almaktadır.