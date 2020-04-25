Kalender Ne Demek? TDK'ya Göre Kalender Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kalender tek başına kullanıldığında, Orta Asya ülkelerindeki tarikat üyeleri ve dervişleri nitelemektedir. Ancak Türkiye’de daha çok mala mülke düşkünlüğü olmayan kimse anlamı taşımaktadır.

Kalender Nedir?

Kalender, çoğunluktan farklı bir yaşam biçimini benimsemiş kişileri belirtmek amacıyla kullanılan bir sözcüktür. Bu kelime cümle içerisinde hem isim hem de zarf olarak farklı görevler üstlenebilmektedir. Kalender ya da kalender meşrep olarak nitelendirilen birine “sade yaşamı benimseyen ve gösterişsiz kişi” yorumunda bulunmak mümkündür.

TDK’ya Göre Kalender Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında kalender kelimesi için farklı açıklamalara yer verdiği görülmektedir. Bu açıklamalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Gösterişsiz, alçak göllü ve sadeliği seven kimse.

Özensiz ve kılıksız giyinen kişi.

Kâğıt üretmek için kullanılan ve silindirden meydana gelen makine.

Özensiz biçimde.