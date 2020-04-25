MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kalender Ne Demek? TDK'ya Göre Kalender Nedir, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL
25.04.2020 - 00:44 |

Kalender Ne Demek? TDK'ya Göre Kalender Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kalender hem yalın haliyle hem de kalender meşrep şeklinde birleşik kelime olarak kullanılabilmektedir. Farklı anlamlar taşıyan bu kelime günlük hayatta sık sık dile getirilmektedir. Peki, kalender ne demek? TDK’ya göre kalenderin anlamı nedir? Kalender sözcüğünün anlamını ve kullanım alanlarını sizler için araştırdık.

Kalender Ne Demek? TDK'ya Göre Kalender Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kalender tek başına kullanıldığında, Orta Asya ülkelerindeki tarikat üyeleri ve dervişleri nitelemektedir. Ancak Türkiye’de daha çok mala mülke düşkünlüğü olmayan kimse anlamı taşımaktadır. 

Kalender Nedir?

Kalender, çoğunluktan farklı bir yaşam biçimini benimsemiş kişileri belirtmek amacıyla kullanılan bir sözcüktür. Bu kelime cümle içerisinde hem isim hem de zarf olarak farklı görevler üstlenebilmektedir. Kalender ya da kalender meşrep olarak nitelendirilen birine “sade yaşamı benimseyen ve gösterişsiz kişi” yorumunda bulunmak mümkündür.

TDK’ya Göre Kalender Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında kalender kelimesi için farklı açıklamalara yer verdiği görülmektedir. Bu açıklamalar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Gösterişsiz, alçak göllü ve sadeliği seven kimse.

Özensiz ve kılıksız giyinen kişi.

Kâğıt üretmek için kullanılan ve silindirden meydana gelen makine.

Özensiz biçimde.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kalender Ne Demek? TDK'ya Göre Kalender Nedir, Ne Anlama Gelir?

Kalender Ne Demek? TDK'ya Göre Kalender Nedir, Ne Anlama Gelir?

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Fersah Ne Demek? TDK'ya Göre Fersahlık Nedir, Ne Anlama Gelir?

Fersah Ne Demek? TDK'ya Göre Fersahlık Nedir, Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber